قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ لجنة استراتيجية تم تشكيلها لتحقيق التوازن في السوق المحلية منذ عدة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" على قناة "الشمس"، مساء الأربعاء، أن السيد القصير وزير الزراعة كلّف اللجنة بدراسة أوضاع السوق المحلية، لافتًا إلى استيراد كميات من الرؤوس الحية من الماشية واللحوم بما يلبي كل الاحتياجات.

وأوضح أن هناك اكتفاءً ذاتيًّا من بيض المائدة، وأن الدولة على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وهو ما يتحقق بالفعل في العديد من المواسم، مشيرًا إلى أن الدولة لديها مخزون استراتيجي كاف.

ولفت إلى أن هناك متابعة يومية لموقف الأسعار والمخزون وحجم التوافر، مفيدًا بأن لجنة إدارة الأزمة على انعقاد دائم بمجلس الوزراء لدراسة هذا الملف بشكل دائم.

وشدّد على أنه لا توجد حاجة لتخزين السلع (من قِبل المواطنين)، مؤكّدًا أنه تم رصد هذا الأمر بالفعل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك زيادات مقبولة ومبررة في بعض الأسعار لكن هناك زيادات غير مقبولة.