بايلي يزور مجمع المعرفة للثقافة المالية

تفقد السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، والوفد المرافق له، مجمع المعرفة للثقافة المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، والتعرف على أنشطة المجمع والتي تعمل في تناغم وتنسيق في مكان واحد.

وأبدى السفير، الذي زار الهيئة اليوم، والتقى مع رئيسها دكتور محمد عمران، اهتمامه بمسؤوليات بالمجلس الاستشاري للمرز الإقليمي للتمويل المستدام والمنوط به اقتراح المعايير اللازمة للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص لذلك، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي واقتراح خطة تنظيم البرامج والدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل اللازمة للتعريف بالتمويل المستدام.

وأثناء الجولة بمجمع المعرفة، التقى رئيس هيئة الرقابة المالية وضيفه السفير البريطاني بمجموعة من طلاب جامعة أسيوط المشاركين في ورشة للتوعية بأدوات التمويل غير التقليدية، وكذا التعرف على الدور الرقابى والإشرافى لهيئة الرقابة المالية في الحفاظ على سلامة واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.