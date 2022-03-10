رئيس طاجيكستان: مواقفنا متقاربة مع مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية المحورية

قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، إن مباحثاته مع الرئيس السيسي أكدت أهمية تطوير التعاون الثقافي، لافتًا إلى التوافق على الاحتفال المشترك بعظماء الأدب والثقافة السابقين، وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والتعليمية بين البلدين.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، مساء الخميس، أن الجانبين ابديا اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجال السياحة، مشيرًا إلى تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الملحة، ذات الطابع الإقليمي والدولي.



وتابع: «انطلاقا من المواقف المتقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المحورية، أكد الجانبان على المضي في التعاون، ودعم مواقف بعضهما على المستويين الإقليمي والدولي»، مؤكدًا أنه «أمر تقتضيه المصالح المشتركة».



وأشار إلى التطرق للتعاون المتبادل المنفعة حول الأمن الإقليمي، ومواجهة التهديدات وتحديات العالم الحديث، وفي المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، قائلًا إنه تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، والتطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والجرائم السيبرانية والمنظمة العابرة للحدود، والتهديدات الأخرى للأمن الدولي والإقليمي.



ولفت إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأمنية، وسبل إنهاء النزاعات في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأفغانستان.