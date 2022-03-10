السماح للمدنيين في أوكرانيا بإطلاق النار على القوات المعادية بموجب قانون جديد

ذكرت وسائل إعلامية أوكرانية، اليوم الخميس، أنه قد تم السماح للمدنيين في أوكرانيا، بفتح النار على القوات التي يتبين أنها معادية، بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وبحسب القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، فإنه من الممكن أن يحصل الأجانب وعديمي الجنسية الذين يعيشون في البلاد بشكل قانوني، على أسلحة أيضا، وأن يستخدمونها ضد الجنود الروس المتورطين في العدوان القائم على أوكرانيا.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الداخلية بتنظيم عملية الحصول على الأسلحة. وسوف يتم إعادة أي أسلحة أو ذخيرة متبقية في موعد أقصاه 10 أيام بعد انتهاء الأحكام العرفية التي يتم العمل بها حاليا.

وفي الأيام الأولى من الحرب، كان يتم بالفعل تسليم البنادق الهجومية والذخائر بصورة عشوائية، وبخاصة في كييف. واندلعت أشتباكات مسلحة،و لم تتوقف إلا بعد فرض قرار صارم بحظر التجول.

من ناحية أخرى، انتقد الكرملين منح ترخيص حيازة الأسلحة، وقال إنه "إذا هاجم شخص يحمل سلاحا جنديا روسيا، فإنه سيصبح هدفا أيضا".