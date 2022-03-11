نبيل فهمي: النظام الدولي لا يزال قائمًا على نظريات الحرب العالمية الثانية أو ما بعدها

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إنّ انطباعه الأول عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية القائمة حاليًّا هو أن ما تتم مواجهته هي الأعراض وليس المشكلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، أن الوضع الراهن يعكس أن النظام الدولي المعاصر لا يزال قائمًا على نظريات الحرب العالمية الثانية أو ما بعدها، وذلك عبر الصراع بين دول كبرى، ويرى كل طرف أن يحدد مساحة حوله تكون مؤمَّنة ولا يمسها أحد.

وأوضح أن من بدأ بهذا الأمر هي الولايات المتحدة عام 1823 عندما عملت على منع ظهور أي صوت اشتراكي في الأمريكيتين ولا يتمركز عسكريًا، معتبرًا أن هذه العقيدة لا تزال قائمة.

وتابع: "الغرب أيضًا كل تعهداته تجاه الاتحاد السوفيتي بعدم ضم دول لحلف الناتو من الشرق".

وصدرت مؤخرًا، مذكرات السفير نبيل فهمي بعنوان "في قلب الأحداث"، عن دار الشروق، وهي من تحرير الكاتب الصحفي أشرف البريري مدير تحرير جريدة "الشروق".





