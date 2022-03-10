وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على حزمة إجراءات لحظر منتجات الطاقة الروسية وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات لأوكرانيا وتمويل الحكومة حتى الخريف.

ومع اقتراب نفاد التمويل من الحكومة الاتحادية بحلول يوم الجمعة، فإن الحزمة التي تبلغ قيمتها 5ر1 تريليون دولار ستتجنب الإغلاق حتى أيلول/سبتمبر، بينما تضيف أيضا مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وحظي مشروع القانون، الذي يتضمن 6ر13 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والدفاعية لأوكرانيا، بدعم من الحزبين وأقر بأغلبية 361 صوتا مقابل 69 صوتا.