تعرف على فرص الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الحيوية «البيوجاز»

يعد مشروع الوقود الحيوي تجسيدا لفكر الاقتصاد الدوار الذى يسعى العالم لتحقيقه، ويحقق شراكة حقيقية مع كل من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين من أهالى القرية التى يتم تنفيذ وحدات البيوجاز بها، وكذلك المؤسسات التعليمية.

في ضوء ذلك تستعرض الشروق بحسب ما نشرته وزارة البيئة، فرص الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الحيوية (البيوجاز):

1- تكنولوجيا البيوجاز للقطاع الصناعي بالأخص قطاع الصناعات الغذائية

• يتم استخدام مخلفات مصانع الألبان والبطاطس وتجفيف البصل والثوم وتصنيع الأسماك ومجازر الحيوانات في إنتاج البيوجاز.

2- تكنولوجيا البيوجاز للقطاع الزراعي مزارع الأبقار والجاموس / الدجاج

• يتم استخدام روث الأبقار والجاموس وكذلك سبلة الدجاج في إنتاج البيوجاز والسماد العضوي.

3- تكنولوجيا الطاقة الحيوية في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي (WWTP)

• يتم استخدام الحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الحي في انتاج السماد العضوي والبيوجاز والذى يمكن تحويله إلى كهرباء.