قال الفنان حسين أبو الحجاج، إنه كان يعمل في بداية حياته العملية سائق سيارة أجرة بين المحافظات، ثم عمل على سيارة نقل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن حادثًا مروريًّا شاهده على الطريق فقرر العزوف عن العمل كسائق، مشيرًا إلى أنه اتجه مهنة عامل كاوتش رغم أنه لم تكن لديه أي خبرة.

وتابع: "كنت كل ما أعمل حاجة أتعور.. بعد شهر قفلت الورشة، ربنا رزقني بولد عنده 12 سنة كان شغال عامل كاوتش وعاوز يشتغل معايا.. لقيلته لهلوبة، هو علمني الشغلانة وخلاني ماقفلش المحل".

وأشار إلى أنّ هذا العمل بدأ منذ 1986 حتى 1999، حيث كانت بداية مشواره الفني، وكانت بداية فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ومن هنا أصبح يعمل كثيرًا لدرجة تصل إلى خمسة أفلام في وقت واحد.

ولفت إلى أنّه عندما كان ينتهي من التصوير كان يتوجه إلى الورشة، معقبًا: "الورشة هي أكل عيشي.. مخدناش من الفن الفلوس اللي تخلينا نعتمد عليها ونقول بقيننا فنانين ونشتغل حاجات تانية".

وأكمل: "الورشة هي مصدر أكل عيشنا، هي اللي علمت ولادنا في مدارس خاصة".