بوتين: روسيا تعتزم الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالنفط والغاز رغم العقوبات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده تعتزم عدم وقف توريداتها للنفط والغاز إلى الخارج رغم العقوبات غير المسبوقة التي يفرضها عليها الغرب.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن بوتين قوله خلال اجتماع وزاري اليوم الخميس:" سنفي بجميع التزاماتنا في قطاع الإمداد بالطاقة، وسنورد كل ما يتعين علينا توريده"، ووصف أوروبا بأنها المشتري الرئيسي لمصادر الطاقة الروسية.

كانت روسيا، التي تمثل قوة عظمى في مجال الطاقة، هددت بوقف توريداتها عبر خط نورد ستريم1 إلى ألمانيا بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا وبسبب مناقشات تدور داخل الاتحاد الأوروبي حول التحرر من الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية، الكسندر نوفاك، صرح يوم الاثنين الماضي بقوله:" "لدينا كامل الحق الكامل في اتخاذ قرار /بطريقة تشبه طريقة المرآة/ ونفرض حظرا على نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يعمل اليوم بنسبة 100 %"، مشيرا في تعبير "طريقة المرآة" إلى أن هذا القرار سيكون انعكاسا لقرار ألمانيا بوقف الموافقة على مشروع نورد ستريم 2.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعتبر أكبر مورد للنفط إلى أوروبا حيث توفر 30% من الاستهلاك السنوي البالغ 500 مليون طن.

وتحدث بوتين خلال الاجتماع عن الاستخدام المرتفع لخط أنابيب الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا، وقال إن الخط مستخدم بنسبة 100% " وهذا مدهش لكنه حقيقة".

وفي الوقت نفسه، دعا بوتين إلى قدوم استثمارات أجنبية إلى بلاده وقال إن روسيا لن تنغلق أمام أحد "ونحن منفتحون على التعاون مع كل شركائنا الأجانب الذين يريدون هذا" ولفت إلى ضرورة توفير حماية موثوقة لحقوق المستثمرين الأجانب غير الراغبين في مغادرة روسيا.