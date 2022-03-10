أستراليا تعتزم زيادة حجم أفراد جيشها بمقدار 20 ألفا

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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس إن بلاده تخطط لزيادة حجم وقدرة قوات الدفاع الأسترالية بشكل كبير بحلول عام 2040.

وبموجب الخطة، سيزداد عدد أفراد قوات الدفاع الأسترالية بنحو 30% بحلول عام 2040، ليصل إجمالي القوة الدائمة من 60 ألفا إلى ما يقرب من 80 ألف فرد.

وتبلغ التكلفة التقديرية للتوسع 38 مليار دولار أسترالي على الأقل (7ر27 مليار دولار أمريكي) حتى عام 2040.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية في بريسبان: "عالمنا أصبح ملتبسا بشكل متزايد، لذلك من المهم أن نتخذ خطوات الآن لحماية شعبنا ومصالحنا الوطنية على مدى العقود المقبلة".

وأضاف موريسون: "نحن لا نترك مهامنا الدفاعية للآخرين... نحن نتولاها بأنفسنا".

وقال وزير الدفاع بيتر داتون إن زيادة القوى العاملة الدفاعية أمر بالغ الأهمية لتقديم وتشغيل القدرات اللازمة لتأمين البيئة الاستراتيجية لأستراليا وحماية مصالحها وبناء قوة عسكرية "ذات مصداقية".

وكان موريسون قال ، الإثنين ، إن أستراليا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية على ساحلها الشرقي من أجل تعزيز قدرة الردع الاستراتيجية للبلاد.

ووفقا لموريسون، فإن القاعدة المخطط لها ستسمح أيضا بزيارات منتظمة من الغواصات الأمريكية والبريطانية التي تعمل بالطاقة النووية.