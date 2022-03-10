إحلال المركبات: دراسة ضم التوك توك للمبادرة تنفيذًا لتوجيهات رئاسية

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات، إنه تتم دراسة ضم التوك توك للمبادرة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة في المبادرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن لجنة فنية ترأسها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تدرس مشاركة التوك توك عبر مسارين، الأول تقنين و ضع التوك توك كمركبة نقل ركاب في الشارع، أي يتم استصدار ترخيص سير ومن ثم المشاركة في أي مبادرة.

ولفت إلى أن المسار الثاني يتمثّل في البحث عن بديل للتوك توك في حالة الإحلال، موضحًا أن عرضًا تم تقديمه بأن تكون السيارة "الميني فان" بديلة عن التوك توك لكن عبر مواصفات خاصة، من خلال منحها رخصة أجرة مثل الميكروباص والتاكسي، لكونها ترخص حاليًّا ملاكي فقط.

وأفاد بأن هناك تقديرًا غير رسمي لعدد التكاتك في مصر يُقدر بأربعة ملايين توك توك، لكنه أشار إلى أنه تُجرى حاليًّا عملية تقدير فعلي لحصر عدد التكاتك بالفعل لحسم أمر مشاركتها في المبادرة.