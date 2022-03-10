بوتين: العقوبات الغربية ستعزز استقلالية روسيا عن باقي العالم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العقوبات الغربية، غير المسبوقة، على بلاده ستعزز من استقلاليتها عن بقية العالم.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن بوتين قوله اليوم الخميس خلال اجتماع وزاري:" لطالما كان هناك ضغط بسبب العقوبات، لكنه اكتسب الآن طابعا معقدا، وخلق لنا أسئلة معينة ومشاكل وصعوبات، لكن وكما تم التغلب على هذه الصعوبات في السنوات الماضية، فإننا سنتغلب عليها الآن".

وأضاف بوتين: "يجب أن نتجاوز هذه الفترة، ومما لاشك فيه أن الاقتصاد سيتكيف مع الموقف الجديد، وهذا سيؤدي إلى زيادة في استقلاليتنا واعتمادنا على ذاتنا وسيادتنا".