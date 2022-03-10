بعثة الأهلي تُشيد بجهود السفارة المصرية في جنوب إفريقيا

حرص محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، حرص على توجيه الشكر إلى طاقم السفارة المصرية في جنوب إفريقيا على الجهود المبذولة منذ وصول البعثة؛ استعدادا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الدكتور محمد شوقي، ومعه طارق قنديل وحسام غالي عضوا مجلس الإدارة، قد حرصوا على تلبية دعوة السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا على العشاء أمس؛ احتفاءً بوجود بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، في حضور المستشار عمرو البحيري والعميد محمد حرب الملحق العسكري وكريم الخشاب سكرتير أول السفارة.

وحرص الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الأهلي على إهداء السفير المصري درع وعلم النادي، وفي المقابل قام السفير بإهداء رئيس بعثة الأهلي هدية تذكارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جوهانسبرج ظهر أمس، وتضم قائمة الفريق في جنوب إفريقيا كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.