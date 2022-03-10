تجارة الإسكندرية تناقش تحديات تواجهها مهنة المحاسبة في القرن الـ 21

افتتح الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العلمي الخامس لقسم المحاسبة، تحت عنوان "تحديات وآفاق مهنة المحاسبة والمراجعة في القرن الحادي والعشرين"، والذي تستمر أعماله مدة يومين.

وقال نائب رئيس الجامعة في كلمته، إن المؤتمر يناقش واحدة من أهم القضايا المطروحة في مجال المحاسبة والمراجعة، وهى قضية التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة والمراجعة في القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أن مهنة المحاسبة تواجه تحديات كثيرة ينبغي طرحها ومناقشتها استعداداً للتعامل الذكي معها، موضحاً أن أهم هذه التحديات هي أمية تكنولوجيا المعلومات في مجال المحاسبة.

فيما أكد الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، على حتمية تطوير التعليم المحاسبي، والارتقاء بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة، وتكوين قاعدة علمية رصينة لدعم تلك المشاريع، من أجل محاولة تضييق الفجوة بين الناحية الأكاديمية وواقع الممارسة في الحياة العملية.

كما شدد على سعى كلية التجارة باستمرار إلى وضع استراتيجية شاملة للبرامج والأبحاث وفق معايير الجودة، لكي تواكب مستوى نظيراتها من الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل تنفيذية هادفة لتحقيق احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي الحالية.

وأشار إلى تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في عالم الأعمال، خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال فترة وباء كورونا، حيث غير الوباء من نهج إدارة الأعمال بشكل عام.