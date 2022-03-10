الرئيس الأوكراني: لن نركع أبدا أمام العدوان الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القصف الروسي على مستشفى ماريوبول، أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم طفلة صغيرة، منوهًا إلى أنه أسفر عن إصابة 17 مدنيًا.

وأضاف خلال كلمة له، مساء الخميس: «وسائل الإعلام الروسية لم تتحدث عن ذلك، تحدثوا عن وجود النازيين في المستشفى، وتجاهلوا وجود النساء والأطفال، لكن الجرائم الحربية لا يمكن أن تكون موجودة، وسوف تتحملون الإجابة عن كل قنبلة ألقيت على المدنيين».

وأشار إلى أن روسيا تتحمل المسؤولية كاملة عن الجرائم المرتبطة بحق الشعب الأوكراني، معقبًا: «تحدثنا عن بطولاتنا وأمجادنا في الصراع، وعندما أرى تلك المناظر يتمزق القلب ألمًا من معاناة الأطفال، والشعب الأوكراني».

ولفت إلى أن «العدواني الروسي فقد عقله»، مؤكدًا أن بلاده مستمرة في توفير المساعدات الإنسانية والممرات الإنسانية الآمنة، والحافلات والناقلات لإجلاء المدنيين، إضافة إلى المياه والمواد الغذائية للشعب.

وتساءل: «ماذا يريدون أن يفعلوا بنا؟ أن يهينونا وأن نتوسل إليهم جاثين على الركب؟ هو أمر غير مقبول لنا، لن نركع أبدا أمام العدوان الروسي، يريدون أن يكون الأوكرانيون متوسلين إليهم، ويحاولون حصار ماريوبول من أجل ذلك».