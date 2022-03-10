حسين الشريف: 33 قرشا أول أجر تقاضيته في حياتي من التليفزيون

قال الفنان حسين الشريف، إن أول دور له في التليفزيون كان مع الأستاذ رشاد عبدالغني، وتقاضى منه 33 قرشًا في الحلقة التي كانت تبلغ مدتها خمس دقائق.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه كان يتفق دائمًا في أعماله على أجره باليوم وليس بشكل شامل، متطرقًا إلى كيفية تجسيده لشخصية الضابط في أعماله المختلفة.

وذكر أن عاطف الطيب كان يوظف شخصية الضابط بشكل جيد للغاية، راويًا: «مرة كنت بعمل فيلم مع الأستاذ محمد خان وكان دور ظابط وكانت أول مرة أشتغل مع الفنانة سعاد حسني، والأستاذ ميشيل الديك كان هو كاتب القصة وقال لي المشهد اللي انت هتعمله ده زي ماستر سين وأهم دور في الفيلم كله، المهم عملت المشهد وخان كان أصلا معترض عليا، وعملت الدور كما أنزل لدرجة سعاد حسني قالت لي أنا سعيد بيك جدا».

وذكر أنه عندما سأل المخرج الراحل محمد خان عن سبب اعتراضه عليه في الفيلم، قال له إنه لم يكن يعترض عليه كفنان أو ممثل وإنما اعتراضه كان على تجسيده شخصية الضابط لأنه قدمها كثيرًا، منوهًا بأن الراحل طلبه في فيلم بعدها باسم «نصف أرنب»لكن في دور آخر غير الضابط.

وعن أقرب نجم قريب إلى قلبه ممن عمل معهم، عقب الفنان حسين الشريف: «كلهم كانوا حبايبي»، على حد تعبيره.

https://www.youtube.com/watch?v=iJC9ObE6mFw