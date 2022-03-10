«ذا صن»: تشيلسي مهدد بخصم 9 نقاط من رصيده

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يواجه تشيلسي الإنجليزي تهديدًا محتمل بخصم 9 نقاط من رصيده إذا وضع النادي تحت الإدارة العامة وفقًا لتقارير صحفية بريطانية.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد عاقبت الروسي رومان أبراموفيتش، اليوم الخميس، بتجميد أصوله في بريطانيا والتي تتضمن نادي تشيلسي بسبب علاقته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أنه ستتم مراجعة العقوبات في مايو، ولكن إذا انتهى الأمر بالنادي في الإدارة العامة فقد يواجه عقوبة خصم 9 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 53 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر للدوري، ولكنه يتبقى له مباراتين مؤجلتين.