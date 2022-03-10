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عمدة مارسيليا يسخر من خسارة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 11:59 ص | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 11:59 ص

سخر بينوا بايان عمدة مدينة مارسيليا، من خسارة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد، وخروجه من دوري أبطال أوروبا.

وتلقى باريس سان جيرمان هزيمة ثقيلة أمام الميرينجي بنتيجة 3-1، في المباراة اليت جمعت الفريقين أمس، الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واكتفى بينوا بايان عمدة مارسيليا، بنشر صورة «نجمة ذهبية» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، وأراد بايان بهذه التدوينة، الإشارة إلى أن مارسيليا لا يزال الفريق الفرنسي الوحيد، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفاز مارسيليا بالكأس ذات الأذنين عام 1993.

أما أفضل إنجاز للفريق الباريسي، يبقى تأهله للمباراة النهائية عام 2020، حيث خسر اللقب أمام بايرن ميونخ.


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