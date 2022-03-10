أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٤٠٠ مم بشارع جامعة الدول العربية مع سليمان أباظة بجوار أعمال مترو الأنفاق بمنطقة المهندسين.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه جاري حالياً أعمال سحب المياه وتم الدفع ب١٤ شفاطاً، تمهيداً للبدء في أعمال الإصلاح.

ومن جانبه، أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي للشركة، أن الشركة تكثف جهودها لإنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن المناطق المتأثرة: متفرعات الشوارع من محي الدين أبو العز حتى مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.