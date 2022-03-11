قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بضعف أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع إطلاق العملية العسكرية على أوكرانيا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، أن رد فعل الجانب الأمريكي عقب أو ضربة روسية كان عدم التدخل عسكريًّا في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن لدى الرئيس الروسي قناعة بأن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًّا بعد تجربتها في أفغانستان.

ورأى فهمي أن حدثت مبالغة سواء في الفعل الغربي في إشارة إلى توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقًا وهو لُب الخلاف مع روسيا، واعتبر أيضًا أن هناك مبالغة في رد الفعل الروسي، وذلك في إشارة إلى غزو أوكرانيا.