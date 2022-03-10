 والدة الشهيد أحمد عبدالحميد: تكريم اسم ابني وسام على صدري هعيش بيه بفخر وعزة - بوابة الشروق
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والدة الشهيد أحمد عبدالحميد: تكريم اسم ابني وسام على صدري هعيش بيه بفخر وعزة

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 6:33 ص | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 6:33 ص

أعربت سناء محمد الطوخي، والدة الشهيد عريف متطوع أحمد محمد عبدالحميد، عن فخرها واعتزازها بتكريم اسم ابنها في احتفالية يوم الشهيد من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء، إن هذا التكريم «وسام على صدري سأعيش به بفخر وعزة طول العمر»، معربة عن وجعها على فراق ابنها، رغم فخرها بوجوده في هذه المكانة، التي اختارها الله له.

وأضافت أن واجب كل سيدة مصرية أن تربي أبناءها على التضحية وحب البلد، متابعة: «عملت مع الشهيد على قد ما ربنا قدرني والحمدلله ربنا وفقه للخير».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

وتأتي الندوة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969.

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