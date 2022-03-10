قالت إيزيس محمود، مدير إدارة التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المبادرات الرئاسية الكبرى التي يشهدها المجتمع المصري في الفترة الحالية تستهدف في الأساس جودة حياة المواطنين، بما فيهم المرأة المصرية، فهي شريك أساسي في كل مجالات صنع المستقبل.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن المرأة تشارك في كل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، متطرقة إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف الارتقاء بخصائص المواطن المصري.

وأوضحت أن الارتقاء بخصائص المواطن يشمل حصول الشخص على تعليم جيد، وخدمات صحية جيدة، وخدمات اجتماعية جيدة، مقابل التزامه بأداء جيد يرتقي بالدولة، وذلك من خلال امتلاكه وعي كبير، مضيفة أنه يتم عمل جلسات مع السيدات والشباب والرجال من أفراد الأسرى للحديث عن القضية السكانية بكل مجالاتها ضمن مشروع تنمية الأسرة.

ولفتت إلى الاستعانة بالأئمة والشيوخ والقساوسة والواعظات في التوعية بالقضية السكانية، باعتبارهم أكثر فئة قريبة من المواطن المصري، متابعة: «عانينا سنوات في مسألة تنظيم النسل.. حسمت بالنسبة لنا لكن السيدات في القرى من لم يحصلن على قدر عال من التعليم تظل راسخة في أذهانهن عكس هذا الكلام».

وأكدت مدير إدارة التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، أنه يتم النظر إلى قضية تنظيم النسل منظور تنموي، فالشباب والفتيات القادمين لا بد أن يكون لديهم علم بحقوقهم وواجباتهم ولديهم كل فرص الإنتاج والإبداع.