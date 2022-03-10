الصحة: التطعيم ضد كورونا قد يكون موسميًّا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التعامل مع كورونا هو تعامل مع وباء جديد، وبالتالي فإنه بمرور الوقت والتعمق في الأبحاث والدراسات الإكلينيكية تتبين معلومات جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي ونقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الخميس، أنّ المعلومات الحالية تشير إلى أن التطعيم ضد كورونا قد يكون موسميًّا مثل لقاح الإنفلونزا.

وذكَّر بأنه قبل نحو عام من الآن، لم يكن أحد يتوقع أن يكون هناك علاج يُؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا، لكن الآن بات هناك أكثر من علاج.

وتابع: "من الوارد أن يكون التطعيم موسميًّا لكن مع الأبحاث والدراسات والتعمق أكثر فمن الوارد ألا يحدث ذلك".