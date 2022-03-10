قال الفنان حسين الشريف، إنّ المعاش الذي يتقاضاه من نقابة المهن التمثيلية يبلغ 700 جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: "السوبر ماركت (محل تجاري) هو اللي شاغلني.. في الشتاء مش باخرج وهو اللي حركني".

وأشار إلى أنه جسّد جميع الشخصيات، بينما لا يعرف سبب أن دور الضابط هو الذي يتذكره الجمهور كثيرًا، لافتًا إلى أنّ الجمهور هو من حبّبه في تلك الشخصية.

ولفت إلى أنّ أول مخرج عمل معه كان سيد طنطاوي، وكان مساعده عاطف الطيب، وكان ذلك في فيلم خدعتني امرأة مع الفنانين حسين فهمي وعفاف شعيب.

وأكّد أن الكثيرين يرون أن شكله لم يتغير، موضحًا أنه رفض العمل مع المخرج يوسف شاهين بسبب الاختلاف على الأجر، حيث كان أجره 150 جنيهًا في اليوم.