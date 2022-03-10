سومو: العراق يرى أن مستوى الصادرات النفطية للسوق العالمية يتناسب مع مستويات الطلب العالمي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مساء اليوم الأربعاء أن العراق يرى أن مستوى الصادرات النفطية للسوق العالمية يتناسب مع مستويات الاستهلاك والطلب العالمي.

وذكر بيان لشركة تسويق النفط العراقية، مساء اليوم، أنه "من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لما يمر به السوق العالمي اليوم من مستجدات ومتغيرات خاصة فيما يتعلق بتوازن العرض والطلب العالمي على النفط الخام فإن العراق يعتقد أن مستوى الصادرات النفطية المجهزة للسوق العالمية يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي".

وأوضح البيان" أن الزيادات المبرمجة من البلدان المصدرة للنفط وحلفائها كافية لمعالجة أي نقص قد يحدث في الامدادات".

وذكر البيان" أن العراق يمتلك طاقة إنتاجية وتصديرية إضافية تقدر بـ6 بالمئة، إلا أنها بحاجة لبعض الاستثمارات ليصبح من الممكن توفيرها للسوق".