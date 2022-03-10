تقرير إسرائيلي: هرتزوج طلب من أردوغان العمل ضد نشطاء حماس

أفاد إسرائيلي، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العمل ضد نشطاء حركة "حماس" على الأراضي التركية.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في تقريرها، إن هرتزوج طلب من أردوغان خلال اجتماعهما في قصره بأنقرة، أمس الأربعاء، العمل ضد نشطاء حركة "حماس" على الأراضي التركية، لافتة إلى أن "إسرائيل طرحت هذه القضية عدة مرات في الماضي".

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين مطلعين على الموضوع أن هذا لم يكن شرطا لإجراء الزيارة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف التقرير، أن أردوغان طلب خلال محادثته مع هرتزوج، دفع مشروع أنبوب غاز البحر المتوسط الذي يهدف إلى نقل الغاز إلى أوروبا عن طريق تركيا.

وأفيد بأنه خلال الأيام الماضية اجتمع مسؤولون أتراك مع مسؤولين أمريكيين بهدف تسخيرهم لهذه الخطوة.