ارتفاع أرباح هانوفر ري لإعادة التأمين خلال العام الماضي

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أعلنت شركة إعادة التأمين الألمانية "هانوفر ري"، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي بنسبة 39% إلى 1.23 مليار يورو مقابل 883 مليون يورو خلال العام السابق. وبلغت أرباح السهم الواحد 10.21 يورو للسهم مقابل 7.32 يورو خلال الفترة نفسها.

كما زادت أرباح تشغيل الشركة خلال العام الماضي بنسبة 43% إلى 1.7 مليار يورو.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 12.1% سنويا إلى 27.8 مليار يورو بدون حساب التغيير في أسعار الصرف.

ويعتزم المجلس الإشرافي للشركة صرف توزيعات نقدية خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة بواقع 5.75 يورو للسهم، على أساس 4.5 يورو توزيعات نقدية عادية و1.25 يورو للسهم توزيعات نقدية خاصة.