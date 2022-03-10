بيلاروس تعتزم إمداد مفاعل تشيرنوبل بالكهرباء وأوكرانيا ترفض

أعلنت وزارة الطاقة في بيلاروس استعداد البلاد لإمداد مفاعل تشيرنوبل النووي الأوكراني بالكهرباء، بعد انقطاع إمدادات الكهرباء عنه واستيلاء الجيش الروسي عليه، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيلتا" البلاروسية.

وفي أوكرانيا، انتقدت شركة الطاقة الحكومية "أوكرانيرجو" هذه الخطة، بعدما ظهر أن القصف الروسي تسبب في قطع خطوط الكهرباء، وقالت إن الالتزام بوقف لإطلاق النار هو الحل الأفضل.

وقالت الشركة في بيان: "جميع التقارير الإعلامية من روسيا وبيلاروس بشأن إمداد مفاعل تشيرنوبل بالطاقة من بيلاروس تعد استفزازا من شأنه أن يفاقم الوضع".

يذكر أن انفجار الوحدة الرابعة بمحطة الطاقة النووية في تشيرنوبل، في أبريل 1986، يعد أكبر كارثة نووية في التاريخ.

وتم إنشاء منشأة تخزين جديدة مؤقتة للنفايات النووية هناك في عام 2021 وذكر خبراء أنه ليس هناك خطر وشيك جراء انقطاع الكهرباء.