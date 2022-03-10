أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس النواب الأمريكي على إرسال حزمة مساعدات أمنية ضخمة لإسرائيل؛ معربًا عن شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة.

وقال جانتس، في تغريدة دونها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أود أن أشكر مجلس النواب الأمريكي على الموافقة على إرسال حزمة مساعدات إسرائيل، والتي تشمل: تخصيص مليار دولار لمنظومة القبة الحديدية، بهدف ضمان أمن إسرائيل، وتمكيننا من حماية مواطنينا بشكل أفضل".

كما أعرب عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير دفاعه لويد أوستن، الذي دفع الاقتراح، وعمل على تقوية العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل الولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق، الليلة الماضية، على ميزانية تمويل منظومة القبة الحديدية للدفاعات الجويةً، إلى جانب المساعدة العسكرية العادية لإسرائيل، بعد تأخير قرابة ستة أشهر.

يُشار إلى أنه من المُقرر أن تتم إحالة القرار إلى مجلس الشيوخ، ومن ثم إلى بايدن للتوقيع عليه.