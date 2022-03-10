رئيس هيئة سلامة الغذاء يتفقد إدارة التحول الرقمي بديوان عام بورسعيد

تفقد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إدارة التحول الرقمي بديوان عام محافظة بورسعيد، برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



واستمع رئيس الهيئة لشرح عما تم من جهود تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمي داخل مختلف القطاعات ببورسعيد، وما يتعلق بخدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول التي تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية، فضلا عن بوابة بورسعيد للخدمات الحكومية وأعمال ربط الجهات الحكومية ببعضها؛ لسرعة الحصول على الخدمات.



وتضمن برنامج الزيارة، افتتاح أعمال تطوير مبنى مقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل ميناء غرب بورسعيد، الذي يشمل منطقة تكويد العينات، واستلام العينات الرسائل الواردة والصادرة، وغرف تجميد وتبريد، إلى جانب منطقة خدمة عملاء، ومكاتب إدارية ومالية، وقاعة اجتماعات وأخرى للتدريب وملحقاتها للعاملين.