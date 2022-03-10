 هونج كونج: لن نستأنف السفر الدولي قبل السيطرة على كورونا - بوابة الشروق
الخميس 10 مارس 2022 10:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

هونج كونج: لن نستأنف السفر الدولي قبل السيطرة على كورونا

هونج كونج - د ب أ
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 9:33 ص | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 9:33 ص

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن المدينة لن تستأنف السفر الدولي قبل احتواء التفشي القياسي لوباء كورونا، مشيرة إلى أن أي استثناء للمقيمين العالقين خارج المدينة منذ يناير لن يحدث قبل شهور.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لام القول، خلال المؤتمر الصحفي، إن المركز المالي لا يمكن أن يرفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية من 9 دول، من بينها (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا)؛ لأن هذا سيزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية المثقل بالفعل.

وقالت إنه بمجرد القضاء على الإصابات المحلية، ويفضل أن يكون ذلك بعد إجراء فحوص إلزامية لجميع سكان المدينة، من المحتمل أن تفتح هونج كونج طريقا للسفر الدولي.

وأضافت لام: "هذا ليس الوقت المناسب لرفع الحظر على الفور"، وقالت إنه "بمجرد استئناف السفر؛ سيندفع الكثيرون للعودة، وحتما سيكون بينهم حالات مصابة. قد تكون هناك حالات حرجة بين العائدين، وهذا من شأنه أن يضيف الكثير من الضغط على نظام المستشفيات العامة لدينا".

وأعلنت أن الحظر الحالي المفروض على 9 دول يسري بالفعل حتى 20 أبريل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك