هونج كونج: لن نستأنف السفر الدولي قبل السيطرة على كورونا

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن المدينة لن تستأنف السفر الدولي قبل احتواء التفشي القياسي لوباء كورونا، مشيرة إلى أن أي استثناء للمقيمين العالقين خارج المدينة منذ يناير لن يحدث قبل شهور.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لام القول، خلال المؤتمر الصحفي، إن المركز المالي لا يمكن أن يرفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية من 9 دول، من بينها (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا)؛ لأن هذا سيزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية المثقل بالفعل.

وقالت إنه بمجرد القضاء على الإصابات المحلية، ويفضل أن يكون ذلك بعد إجراء فحوص إلزامية لجميع سكان المدينة، من المحتمل أن تفتح هونج كونج طريقا للسفر الدولي.

وأضافت لام: "هذا ليس الوقت المناسب لرفع الحظر على الفور"، وقالت إنه "بمجرد استئناف السفر؛ سيندفع الكثيرون للعودة، وحتما سيكون بينهم حالات مصابة. قد تكون هناك حالات حرجة بين العائدين، وهذا من شأنه أن يضيف الكثير من الضغط على نظام المستشفيات العامة لدينا".

وأعلنت أن الحظر الحالي المفروض على 9 دول يسري بالفعل حتى 20 أبريل.