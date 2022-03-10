وزير الخارجية الروسي: لا نخطط للهجوم على أي دولة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن توريد الأسلحة من الخارج إلى أوكرانيا خطير، معقبًا: «نرى مدى الخطورة التي يتصرف بها الغربيون والاتحاد الأوروبي، الذي ينتهك كل المبادئ ويوصل الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا بما فيها المنصات الصاروخية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الإرهابيين من الممكن أن يستخدموا المنصات الصاروخية، لإسقاط الطائرات المدنية، قائلًا إن انتشار تلك الأسلحة والصواريخ المحمولة من الممكن أن يؤثر على كل أوروبا.

وأكد أن موسكو لا تخطط للهجوم على أي دولة ولم تهجم على أوكرانيا، مضيفًا عن سبب العملية العسكرية في كييف: «وصلنا إلى وضع يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الاتحاد الروسي، خلال السنوات الماضية، لم يسمعنا أحد، والهجوم على الجمهوريات المحررة خطط له خلال هذا الشهر».