إصابة 3 متظاهرين خلال احتجاجات في جزيرة كورسيكا بالبحر المتوسط

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أفاد مسؤولون بإصابة ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين وأكثر من 20 من قوات الأمن في احتجاجات تخللتها أعمال عنف بجزيرة كورسيكا بالبحر المتوسط الليلة الماضية.

وقالت الإدارة المحلية في باستيا شمالي الجزيرة إن ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين و 23 من قوات الأمن ومصور صحفي أصيبوا بالبلدة.

وهاجم محتجون بزجاجات حارقة قوات الأمن في مقر بلدية باستيا بشكل متكرر.

وتشهد كورسيكا احتجاجات تتخللها أعمال عنف منذ أسبوع، على خلفية تعرض الانفصالي إيفان كولونا لهجوم وإصابته بجروح خطيرة على يد نزيل معه في السجن في آرل بجنوب فرنسا.

ودخل كولونا /61 عاما/ في غيبوبة. وتجدر الإشارة إلى أنه كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لإدانته باغتيال حاكم كورسيكا عام 1998.

ويتهم المحتجون السلطات الفرنسية بعدم احترام طلب كولونا لنقله إلى سجن في كورسيكا.

وقاتل الانفصاليون في كورسيكا لعقود من أجل الاستقلال عن فرنسا. وفي عام 2014 ، ألقى التنظيم السري "جبهة التحرير الوطني لكورسيكا" سلاحه.