رئيس طاجيكستان: نشيد بمبادرات مصر لمنع الاحتباس الحراري

قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، إن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، القضايا العالمية المتعلقة بالمياه وتغير المناخ، مؤكدًا أنها محل اهتمام خاص للجانبين.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، مساء الخميس، أن المباحثات سلطت الضوء على مشكلة الذوبان السريع للأنهار الجليدية في طاجيكستان، والتي تشكل 60% من موارد المياه في آسيا الوسطى، لافتًا إلى أنه شكر الجانب المصري على دعم المبادرات العالمية لجمهوريته بشأن المياه والمناخ.



وأشار إلى إشادته بمبادرات الجانب المصري لمنع الاحتباس الحراري، ودعمه لجدول أعمال قمة تغير المناخ التي تنعقد في شرم الشيخ هذا العام، قائلًا إن «نتائج الزيارة الرسمية لمصر واعدة ومتميزة».



وتابع: «نتطلع عمليًا تنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها، كبداية لمرحلة جديدة في العلاقات الودية، والتعاون متبادل المنفعة بين البلدين»، موضحًا أنه وجه الدعوة إلى الرئيس السيسي، لزيادة طاجيكستان، في الوقت المناسب له.



وتوجه بالتهنئة بمناسبة الذكرى الـ30 لاعتراف مصر باستقلال جمهورية بلاده، مختتمًا بتوجيه الشكر إلى الشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.