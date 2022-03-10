الاتحاد الأوروبي: عواقب العملية العسكرية الروسية ستُشكل السياسات الأوروبية

أكد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن عواقب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا من شأنها أن تُشكل السياسيات الأوروبية على مدى السنوات والعقود القادمة.

وقال بوريل، في كلمة له بقمة الاتحاد الأوروبي التي استضافتها مدينة (ستراسبورج) الفرنسية قبل ساعات: "إن أوروبا ستواجه مشكلة جسيمة في إمدادات الغاز وتزايد عدد اللاجئين والرغبة في التسلح بشكل خطير، أو ما يسمى بتسليح الاعتماد المتبادل".

وأضاف بوريل، حسبما نقلت عنه دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي في إمدادت الطاقة لديه، لذا أول ما يجب فعله هو إلغاء هذا الاعتماد.

وخلال القمة، قالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يقع على عاتقه ما وصفته بـ"الواجب الأخلاقي" في جعل أوكرانيا دولة عضوة بالتكتل؛ حيث طالبت أوكرانيا بالإسراع بعضويتها في الاتحاد الأوروبي في أعقاب العملية العسكرية الروسية على البلاد، وبعد ذلك بأسابيع طالبت أيضًا مولدوفا وجورجيا بعضويتهما في التكتل.