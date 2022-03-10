البعثة الأممية في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار البلاد

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إنها تتابع عن كثب تقارير بشأن تعبئة القوات وتحركات للأرتال الكبيرة للجماعات المسلحة التي أدت إلى زيادة التوترات في العاصمة طرابلس وحولها.

وتابعت البعثة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، أنها تشعر بالقلق حيال هذه التحركات، وأكدت مجددا على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد .

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي عمل قد يؤدي إلى اشتباكات مسلحة، وحثت على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيڤاني ويليمس، في مساعيها المستمرة لإيجاد مخرج تفاوضي للخروج من المأزق السياسي الحالي بحسب البيان .

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند : "نؤيد تمامًا رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحث كلا الجانبين على اغتنام الفرصة لمتابعة حل سياسي بدلاً من المخاطرة بالتصعيد"

ونشرت اليوم مقاطع مصورة بالفيديو توضح تحرك آليات مسلحة باتجاه العاصمة طرابلس، تردد أن مجموعة منها تابعه لرئيس الحكومة المكلف حديثا من قبل البرلمان فتحي باشا أغا، مما ينذر باندلاع صراع على المقار الحكومية في العاصمة طرابلس والتي لا تزال تخضع لسيطرة حكومة عبدالحميد الدبيبة، غير المعترف بها في قرار البرلمان تكليف رئيس حكومة جديد.