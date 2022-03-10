ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لتأهيل الشباب لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالوادي الجديد

اختتمت ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لتأهيل الشباب لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والتي تم تنفيذها في قرى القصر بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، إن الدورة بهدف تدريب وتأهيل شباب المحافظة على مكافحة سوسة النخيل الحمراء في الوادي الجديد والتي أصبحت تحت السيطرة في الوقت الحالي بفضل جهود المقاومة والتوعية بدعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل المزيد من السيطرة وعدم تزايد الإصابات حفاظا على المحصول الاستراتيجي للمحافظة.

واضاف المرسي، أن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام وشارك بها نحو 50 شابا، بحضور الدكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والدكتور عبد الرحيم عبد النبي خبير مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والمهندس عماد بحر مدير ادارة المكافحة بمديرية الزراعة بالمحافظة، والدكتور يوسف دياب مدير مركز البحوث الزراعية بمركز الداخلة، والمهندس صالح أبو بكر مدير الادارة الزراعية بقرية القصر.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، أن البرنامج التدريبي تضمن عدة فعاليات على مدار ثلاثة أيام أبرزها التعرف على حشرة سوسة النخيل ومظاهر الإصابة، وكيفية الحد من الإصابة، والمكافحة المتكاملة للحد من الإصابة، والأخطاء الشائعة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، فضلا عن التدريب الميداني في أحد مزارع النخيل، بالإضافة إلى توزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين.