الموافقة على برنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة حتى عام 2030

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على برنامج الاتحاد الأوروبي البيئي حتى عام 2030 والذي يهدف إلى تسريع انتقال الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد محايد مناخيًا.

ومع الموافقة على البرنامج يؤكد البرلمان اتفاقًا تم التوصل إليه مع المجلس الأوروبي في ديسمبر 2021 بشأن برنامج العمل البيئي لتوجيه السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي حتى عام 2030 ومواءمتها مع الصفقة الأوروبية الخضراء، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي.

ويهدف برنامج برنامج العمل البيئي بحلول عام 2030 إلى التخفيف من آثار تغير المناخ لبلوغ هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030؛ والتكيف مع تغير المناخ؛ والتقدم نحو اقتصاد يعطي الكوكب أكثر مما يأخذ؛ والسعي إلى عدم التلوث بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الكيميائية الضارة؛ وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه واستعادته؛ والحد بشكل كبير من الضغوط البيئية الرئيسية المتعلقة باستخدام الاتحاد الأوروبي للمواد والاستهلاك.