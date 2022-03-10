وضع فلاديمير بوتين، قوات الأسلحة النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قصوى بعد أيام من إطلاقه عملية عسكرية ضد أوكرانيا؛ ما أثار مخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك في هذا الصراع، حسب ما ذكرته صحيفة إندبندنت البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي، ألقى باللوم على "الأعمال غير الودية في المجال الاقتصادي"، في إشارة إلى العقوبات الدولية، وادعى أن أعضاء الناتو البارزين أدلوا "بتصريحات عدوانية" تجاه الأمة، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراء.

وألقى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، باللوم في التصعيد على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، رغم أنه لم يتضح ما هي التصريحات التي كان يلمح إليها.

ماذا قال فلاديمير بوتين بخصوص الأسلحة النووية؟

خلال اجتماع يوم الأحد الماضي، أظهرت لقطات تلفزيونية روسية لقاء بوتين مع وزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان العامة وطلب منهم وضع الأسلحة النووية في "نظام خاص للواجبات القتالية".

وقالت باتريشيا لويس، مديرة برنامج الأمن الدولي في مركز الأبحاث تشاتام هاوس، في معرض توضيحها لما يعنيه هذا: "ما نعتقد أنه حدث هو أنه في أوقات السلم، لدى روسيا ضوابط وتوازنات حتى لا يتمكنوا من إطلاق أسلحة نووية".

وتابعت لريس: "من أجل التمكن من إطلاق أسلحة نووية، يتعين على الرئيس بوتين تغيير الوضع من وقت السلم إلى القتال، ومن هنا جاءت عبارة - وضع القوات في وضع خاص للقتال - أعتقد أننا ربما نسميها الاستعداد القتالي ولكن هذا صعب بسبب اللغات المختلفة والمعاني المختلفة".

وعقّب نائب المدير العام لمعهد الخدمات الملكية المتحدة الملكي (RUSI)، البروفيسور مالكولم تشالمرز، قائلا إن الصياغة لم تُستخدم من قبل، لذا فليس المقصود "واضحًا تمامًا".

وتابع: "لم أر أي تقارير عن تغييرات في مواقف القوات النووية الروسية، من الواضح أنه ليس لدي إمكانية الوصول إلى معلومات استخبارية سرية ولكني لم أر تقارير على هذا النحو، لذلك قد يكون الأمر متعلقًا بآليات التفويض الخاصة بين الرئيس والقوى النووية أو قد لا يكون شيئًا على الإطلاق".

وأكمل: "ما هو واضح هو أن هذا مصمم ليكون شيئًا نحتاج إلى الاستماع إليه. إنه مصمم ليكون تذكيرًا بأن روسيا قوة حائزة للأسلحة النووية".

ما مدى احتمالية وقوع هجوم نووي؟

حاول وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، صب الماء البارد على مخاوف الحرب النووية، مشيرًا إلى أنه بينما يتفهم المخاوف، فإن الصياغة هي "معركة بلاغية".

وخلال المقابلات الإعلامية يوم الاثنين، قال لشبكة سكاي نيوز، إنه "لن يتكهن" بما قد يفعله بوتين في المستقبل.

في وقت لاحق، قال لبي بي سي: "نحن لا نرى أو ندرك في نوع العبارة أو الوضع الذي وصفه بأنه تغيير لما لديهم حاليًا من وضعهم النووي، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بوضع بوتين على الطاولة فقط لتذكير الناس وتذكير العالم بأن لديه رادعًا.

واستطرد: "لن نفعل أي شيء للتصعيد في هذه المنطقة، ولن نفعل أي شيء لتغذية أي سوء تقدير، نحن نأخذ الأمر على محمل الجد، لكن في الوقت الحالي، هذه معركة خطابية ينشرها الرئيس بوتين، وعلينا فقط التأكد من أننا نديرها بشكل صحيح."

وفي سياق ذلك، صرح توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بأن روسيا ترى الأسلحة النووية في ساحة المعركة على أنها مجرد "انفجار أكبر" ويمكن أن تعطي أمرًا عسكريًا لاستخدامها.

كما صرح بعض الخبراء أنه من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيمضي قدمًا في هجوم نووي أم لا، بينما قمع آخرون هذا الاحتمال، قائلين إن التدمير المتبادل سيكون أكبر من اللازم.

وقالت لويس: "الآن انتقل إلى حالة القتال، يمكنه شن هجوم نووي. ولكن هل سيفعل ذلك؟ لا نعلم. هذه هي المشكلة".

واعتبرت أن بوتين "بالطيع يريد أن يخيفنا"، معربة عن اعتقادها أن روسيا أدركت منذ فترة طويلة أن الغرب أكثر خوفًا من الأسلحة النووية الروسية أكثر من خوف روسيا من الأسلحة النووية الغربية، "وأعتقد أن هذا صحيح"، وفق قولها.

وأضافت: "هناك احتمال للرد على القوة التقليدية بأسلحة نووية بموجب المذاهب الغربية، لكن يعتقد بشكل عام أن ذلك سيكون الملاذ الأخير".

فيما قال البروفيسور تشالمرز، إنه يعتقد أنه غير مرجح استخدام روسيا أسلحة نووية، لأن أي استخدام لها سيفتح صندوق باندورا، وإمكانية التصعيد لاستخدام المزيد من الأسلحة النووية بمجرد أن تستخدمها دولة واحدة، متابعا:"سيكون الضغط على الدول الحائزة للأسلحة النووية الأخرى لاستخدامها ردًا كبيرًا جدًا، الروس يفهمون ذلك وكذلك الغرب، لذا فهذه مفارقة".

ماذا يمكن أن يحدث في هجوم نووي؟

ذكرت الصحيفة أنه إذا شنت روسيا هجومًا على إحدى دول الناتو، فقد قال الخبراء إنه قد تكون هناك ضربات انتقامية من دول الناتو الأخرى، ما يؤدي إلى صراع، وعن ذلك يقول البروفيسور تشالمرز، إنه سيؤدي إلى "أوامر من حيث الحجم أسوأ من الحرب العالمية الثانية".

وتابع: "سيعتمد عدد الضحايا على المنطقة التي تمت مهاجمتها. تمتلك الأسلحة النووية القدرة على قتل مئات الآلاف من الأشخاص اعتمادًا على مدى كثافة سكان المنطقة المستهدفة، فيما يمكن أن يُصاب آخرون نتيجة للتسمم الإشعاعي".

ما هي الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا؟

وفق نشرة لخبراء بارزين من اتحاد العلماء الأمريكيين، فإن المخزون يبلغ حوالي 4477 رأسا حربيا، منها حوالي 1588 رأسا حربيا استراتيجيا يمكن نشرها على صواريخ باليستية وفي قواعد قاذفات ثقيلة، في حين أن ما يقرب من 977 رأسا حربيا استراتيجيا إضافيا، إلى جانب 1912 رأسا حربيا غير استراتيجي، محفوظة في الاحتياط.

ماذا عن باقي العالم؟

وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين، تشير أحدث الأرقام إلى أن المملكة المتحدة لديها مخزون من حوالي 225 رأسًا نوويًا، في حين أن الولايات المتحدة لديها 5428، وفرنسا لديها 290، وباكستان لديها 165، والصين 350، والهند لديها 160، وإسرائيل لديها 90، وكوريا الشمالية 20 رأسا.