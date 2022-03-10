نائب روسي: قد نطلب عقد محكمة دولية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

قال عضو مجلس الدوما نيكولاي نوفيتشكوف، إن روسيا قد تطلب عقد محكمة دولية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.



وأضاف نوفيتشكوف، العضو كذلك في الجمعية البرلمانية لاتحاد روسيا وبيلاروسيا: "هذا أمر مخيف للغاية، وخطير جدا، ومن المهم جدا الآن الحصول على إفادات الشهود والعثور على دلائل مقنعة على البحوث التي جرت هناك".



وشدد النائب على تحديد الأهداف ولماذا عقدت وأعتقد أننا لسنا بعيدين عن تشكيل محكمة دولية. يجب أن يتم تحديد هدف هذه التجارب والاختبارات"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقال: "زملاؤنا من الصين، الذين عانوا من الأسلحة البكتريولوجية أثناء الحرب العالمية الثانية، سينضمون بكل سرور لمثل هذه المحكمة، وسينال المسؤولون عنها العقاب. المهم الآن هو ضمان سلامة مواطني أوكرانيا وسلامة أفراد الجيش الروسي، والمرحلة الثانية هي العثور على الأدلة، والثالثة هي العثور على الجناة ومعاقبتهم".