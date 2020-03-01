مسؤول بالتموين عن معارض أهلا رمضان: المواطن هيكون مبسوط معانا السنادي

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ استعدت لمعارض "أهلا رمضان" (التي تنطلق في منتصف مارس الجاري) منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الخميس، أن الوزارة نجحت في تنظيم المعرض على مدار ست سنوات مضت، بما يرضي المواطن، معقّبا: "المواطن هيكون مبسوط معانا السنادي".

وأشار إلى أسعار السلع التي ستعرض في المعرض هي نفس الأسعار التي كانت قائمة قبل الارتفاعات الأخيرة، متحدثًا عن طرح تخفيضات في المعرض، بالاتفاق بين الوزير علي المصيلحي والمنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية والمنافذ المشتركة مع الوزارة في تنظيم المعرض.

وفيما أوضح أن المعرض الرئيسي ينطلق في 24 مارس وينتهي 1 أبريل المقبل في أرض المعارض، فقد أشار إلى أنه سيتزامن مع ذلك تنظيم معرض في كل محافظة، إلى جانب المعارض المركزية المنتشرة في المحافظات والتي ستنطلق مبكرًا وتحديدًا في 15 مارس.

وأفاد بأن الوزارة ضخت كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية للمجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1400 فرع على مستوى الجمهورية لزيادة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.

وصرّح بـأنه تم ضخ كميات من اللحوم في المجتمعات الاستهلاكية بسعر 95 جنيهًا للكيلو جرام، وهي لحوم سوداني طازجة، لافتًا إلى أن هذه اللحوم بجودة كبيرة.