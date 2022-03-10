وزير خارجية روسيا: لا أعتقد ولا أريد الإيمان بوقوع الحرب النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا يعتقد وقوع حرب نووية، معقبًا: «لا أود أن أؤمن بالحرب النووية، وموضوع النووي، وفقا للأحداث التي تجرى في أوكرانيا في السنوات الأخيرة، واحتدمت خلال الأيام الماضية، تجرى مناقشته وضخ المعلومات عنه من الغربيين والناتو».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، لم تستثني المواجهة بين روسيا والناتو، قائلًا إن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتينبرج، يتصرف باستقلالية دون أن اتفاق إعلاناته مع الدول الأعضاء.

وذكر أن «ستولتينبرج»، أعلن أن الحلف بإمكانه نشر الأسلحة النووية في المناطق الشرقية، مضيفًا أن وزير الخارجية الفرنسي إيف جان لودريان، صرح سابقًا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عليه أن يتذكر امتلاك باريس لأسلحة نووية.

وذكر أن «الغرب أعلن ضد روسيا حربًا شاملة، إضافة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن الحرب العالمية الثالثة بديل العقوبات المفروضة على روسيا»، معقبًا: «تطفو تلك الأفكار لدى الغرب، والأمر مقلق وفقا لمبدأ فريد».