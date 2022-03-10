يعد تغسيل الموتى من الأمور التي يؤديها كبار السن في العادة، إذ تمثل شعورا مقبضا لصغار السن قليلي الخبرة بالموت، وفقدان الأقارب ولكن ظروف الجائحة وتجنب كبار السن تغسيل الموتى خشية العدوى دفعت كثير من الفتيات من بنات الجالية المسلمة لتعلم تغسيل الموتى في دورات مخصصة لتحمل ذلك العبء خلال فترة الجائحة.
ونقلت قناة بي بي سي البريطانية، أن 90 فتاة من الجالية المسلمة أقبلوا على تلقي الدورة التدريبية بإشراف جمعية دعم الإنسانية وذلك في مناطق شرق لندن.
وتقول سلمة باتيل، إن أعداد الوفيات تزايدت بين أفراد الجالية المسلمة دون وجود عدد كافٍ من المتطوعين إذ بلغ العدد اليومي للجثث المحتاجة للغسل 3 جثث تتطلب كل منها مشاركة 6 من المتطوعين.
فيما تقول تحريم نور مشرفة العمليات الجمعية، إن قلة المتطوعين التي تعود لعدم قدرة كبار السن المعرضين للعدوي على إتمام عمليات الغسل؛ لذلك يتم إسناد تلك المهمات للشباب بعد تلقي الدورات التدريبية.
وتقول صفية إحدى المتدربات، إنها أرادت تعلم ما عليها فعله حيال من يتوفى من أقاربها في تلك الظروف التي جعلت الجميع معرضون لتلقي اتصال مفاجئ طلبا للمساعدة.
وأما فارزانا إحدى المتدربات، فتقول إنها خرجت بدرس هام من تلك الدورة مفاده أن المرء ينتهي لجثة دون اسم أو لقب أو منصب.
ويذكر أن أعداد الوفيات بعدوي كورونا تشهد تزايد بين المجتمعات الآسيوية المسلمة في بريطانيا بشكل واسع.
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