زيادة إقبال الفتيات الأفغانيات على مضدات الاكتئاب للتغلب على الفراغ والملل

اتخذت كثير من الفتيات الأفغانيات فى السنوات الماضية من التعليم المدرسى سبيلا نحو مستقبل أفضل لتحقيق أهداف مهنية تجعلهن مؤثرات فى المجتمع حسب توجهاتهن المختلفة إلا أن سيطرة حركة طالبان على جميع الأراضى الأفغانية أغسطس الماضى وتعطيلها لتعليم الفتيات وقفت عائقا دون تحقيق أى منهن أحلامها وليكون المنزل والاكتئاب رفاقا دائمين للفتيات بعيدا عن المدرسة والذى دل عليه ارتفاع معدلات طلب المراهقات بأفغانستان على أدوية الاكتئاب والمهدئات.



وتقول مسقة وهى فتاة فى المرحلة الثانوية لصحيفة الجارديان البريطانية إنها لم تتوقف عن البكاء والشعور بالعجز منذ تعطيل طالبان لتعليم الفتيات مضيفة إنها بالكاد كانت تخرج من المنزل قليلا طوال الـ 6 أشهر الماضية بلا شىء تمارسه سوى مشاهدة التلفاز.



وتتابع مسقة أنها شهدت كثيرا من الهجمات والتفجيرات من قبل ولكن بقاءها عاجزة عن تحقيق أى هدف أسوأ بالنسبة لها.



ويقول محمد مهيب الله صيدلى فى العاصمة الأفغانية كابول إنه فى مقابل انخفاض طلب الرجال على المهدئات بسبب تنحسار الحرب فإن نوعا جديدا من زبائن أدوية الاكتئاب تزايد بشكل واضح بين الفتيات تحديدا.



ويقول روح الله فرزانى طبيب نفسى فى كابل إن شعور الفتيات بانعدام الهدف فى الحياة وما يصحبه من إحباط وضغط نفسى يكون مقدمة مناسبة للإصابة بالاكتئاب مضيفا وجود رفض مجتمعى للمرضى النفسيين فى العادات الأفغانية ما يصرف المرضى النفسيين عن التفكير فى زيارة الطبيب الأمر الذى يزيد الوضع تدهورا للمرضى.

وتقول يمنى طالبة أفغانية إنها كانت تمتحن امتحان اللغة الإنجليزية يوم سيطرة طالبان على كابول ومنذ يومها لم تكمل الامتحان ولم تعد للمدرسة ما أصابها بخيبة أمل ويأس من حصولها على دور فى مجتمع ذكورى تديره طالبان حسب قولها.



ورغم تعهد طالبان باستئناف التعليم الإعدادى والثانوى للفتيات إلا أن مدارس الفتيات تقتصر على بعض المدارس فى ولايات بعيدة عن كابول بجانب مدارس سرية منزلية للفتيات والتى تدير إحداها ليلة حيدرى التى تقول إنها ستبذل ما تستطيع لتخليص الفتيات من الشعور باليأس وفقدان الهدف.



ومن جانبه يتهم أجنيس كالامارد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية حكومة طالبان بالتمييز وتحطيم أساسيات التعليم للفتيات.



ومن جانبه قال ذبيح الله مجاهد وزير الثقافة والمعلومات بحكومة طالبان إن الحكومة تدرس فتح المدارس الإعدادية والثانوية للفتيات بعد تأهيلها لتلقين التعليم الصحيح للفتيات حسب قوله.