21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

وبحسب بيان اعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة وحاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.