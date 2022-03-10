سول: أزمة أوكرانيا وتقلبات العملة والتضخم أكبر المخاطر للاقتصاد الكوري الجنوبي

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قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي اليوم الخميس إن الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم وتقلبات العملة يشكلون أكبر المخاطر على الاقتصاد الكوري الجنوبي.

ودعا هونج إلى بذل جهود سياسية شاملة لمعالجة التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا بشكل أفضل والتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما لفت الانتباه إلى زيادة المخاطر الاقتصادية الخارجية حيث ضعفت العملة الكورية بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي بسبب طلب المستثمرين على الأصول الأكثر أمانا.

وجاءت رسالته بعد انتخاب مرشح المعارضة الرئيسي يون سوك يول رئيسا جديدا لكوريا الجنوبية خلفا للرئيس المنتهية ولايته مون جاي إن.

وبحسب يونهاب، يواجه يون مهمة شاقة تتمثل في دعم التعافي الاقتصادي وسط مخاوف متزايدة من أن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تقوض النمو الاقتصادي وتؤجج التضخم.

وأثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من الركود التضخمي العالمي ومزيج من ارتفاع الأسعار وتراجع النمو.