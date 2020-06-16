وزير الخارجية الروسي: لم نستخدم النفط والغاز كسلاح

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو ستتجاوز المرحلة الخاصة بالعقوبات الغربية وستحل المشكلة الناجمة عنها، لافتًا إلى أن روسيا ستسعى لتقليل الاعتماد على الشركاء الغربيين، سواء حكومات أو شركات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «الشركات الغربية لا تعتمد على مصالح عملها، وإنما أصبحت أدوات للاعتداء السياسي الذي تتعرض له روسيا»، متابعًا: «نقوم بما في وسعنا لمنع وجودنا في هذا الوضع».

وأشار إلى أن بلاده ستعمل لتكون مستقلة عن القرارات الغربية المتخذة لهدم اقتصاد موسكو، مضيفًا عن النفط والغاز: «نترك الأمر لأخلاق وضمير زملاءنا الغربيين، نحن لم نستخدم النفط والغاز كسلاح، لكنهم يحاولون اتهامنا بتلك الأمور».

واتهم أوكرانيا بسرقة الغاز الروسي المنقول ترانزيت، خلال عام 2010، رغم التزام موسكو بتصديره بكامل كمياته وأسعاره، مستطردًا: «ما يجري تجاه أوكرانيا يقاس بمعيار واحد، كيف يمكن الإساءة للاتحاد الروسي وردع روسيا».

وتابع: «أوروبا تقول إنهم فرضوا العقوبات وأوقفوا الشركات، وسيشترون النفط والغاز وإلا سيبردون، لو رغبتم في شرائه فلتشتروه، لن نحاول إقناعهم بتلك المواد، ولو أرادوا استبدالها لسنا ضد الأمر، هناك سوق لها وستبقى موجودة».