قررت هيئة الضرائب والجمارك والمسئولون في شمال بولندا، إرسال بضائع مصادرة تقدر بالملايين لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية البولندية أن ضباطا في مكتب الجمارك والضرائب يعملون على مدار الساعة منذ يوم الخميس الماضي، ويقومون بحساب وتحميل وفرز أكثر من 200 منصة نقالة من البضائع والمفروشات قبل نقلهم إلى مركز التوزيع في لودز، مؤكدة أنه يتم توزيعها على الأوكرانيين الذين يصلون إلى بولندا وكذلك أولئك الذين لا يزالون في وطنهم.

وقال رئيس مكتب الجمارك والضرائب في بوميرانيا في غدينيا ماسيج سينارسكي: "لقد راجعنا ما يوجد في مستودعات الإيداع لدينا، وما احتفظنا به كبضائع مهربة، هذه ليست سلعًا مقلدة ، لكنها تأتي من محاولات التهريب والاحتيال الجمركي والضريبي، وغالبا تأتي من روسيا".

يشار إلى أنه منذ أن أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر، يُعتقد أن المكاتب الإقليمية الأخرى التابعة للجمارك في جميع أنحاء بولندا يمكنها حاليا أن تحذو حذوها.