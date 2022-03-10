 مقترح روسي: إعادة الطائرت المستأجرة من الخارج بموافقة حكومية.. والمعاملات بالروبل - بوابة الشروق
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مقترح روسي: إعادة الطائرت المستأجرة من الخارج بموافقة حكومية.. والمعاملات بالروبل

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 9:38 ص | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 9:39 ص

أعدت وزارة النقل الروسية، مشروع قرار حكومي، يتيح لروسيا حيازة أسطول من الطائرات أجنبية الصنع، رغم العقوبات الغربية.

ووفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن إعادة أي طائرة أو محركات طائرات مستأجرة سيتطلب موافقة من لجنة حكومية، خاصة إذا ما أنهى المؤجر عقد الإيجار مع شركة الطيران بشكل مبكر وطلب إعادة الطائرة أو المحرك.

وسيكون بإمكان شركة الطيران مواصلة استخدام الطائرة، إذا لم توافق اللجنة الحكومية على الإعادة. كما يتيح القرار للشركات تسوية المعاملات مع المؤجر بالروبل.

وينص مشروع القرار على سريانه على كل العقود التي تم إبرامها قبل 24 فبراير الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر نهاية الشهر الماضي تسليم الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى روسيا. وسيضطر المؤجرون إلى إنهاء العقود الحالية مع شركات الطيران بحلول نهاية مارس.

جدير بالذكر أن معظم الطائرات التي تشغلها خطوط الطيران الروسية أجنبية الصنع، وخاصة من جانب بوينج وإيرباص.


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