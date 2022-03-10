الأم: نتابع حالته مع أطباء في 5 تخصصات مختلفة.. وأتمنى إنقاذ ما يمكن إنقاذه

لم يتجاوز عمره الـ10 سنوات، لكن يأبى المرض إلا أن يسقيه من كأسه، وُلد عبدالرحمن، بوزن ضعيف وجسم نحيل، لتكون تلك بداية الرحلة مع سلسلة من الأمراض جعلته يعيش طفولته بين جنبات المستشفيات وعلى أسّرة الأشعة والفحوصات.

عبدالرحمن رمضان، طفل في العاشرة من عمره، مقيم بقرية العدوة بمحافظة الفيوم، نشرت أسرته استغاثه عاجلة علّها تصل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أملا في مساعدتهم لإيجاد العلاج المطلوب قبل دخول نجلهم في دوامة الفشل الكلوي وغسيل الكلى، بعد إصابته بمتلازمة مايكل ويلز.

تواصلت "الشروق" مع والدة عبدالرحمن، لتروي تفاصيل أكثر عن حالة نجلها، والعلاج الوحيد لتلك الحالة، فتقول إنه منذ ولادته وزنه ضعيف، حتى أنه لم يستطع المشي إلا بعد عامين كاملين من الولادة، وبعد إجراء فحوصات وتحاليل، وتلقي علاج الكالسيوم ليتمكن بعدها من المشي والحركة.

لم تتوقف معاناة عبدالرحمن عند هذا الحد، بل كان ذلك مجرد بداية لرحلة طويلة من المعاناة، فعندما بلغ الرابعة من عمره، أصابه مرِض شديد وتم حجزه بالمستشفى، وبعد مرور 20 يوما أثبتت الفحوصات أنه يعاني من وجود ثقب في القلب.

وتضيف الأم: "تم تحويلنا إلى مستشفى أبو الريش، وقضينا بها فترة ومع العلاج، أفادت الفحوصات أن الثقب الموجود في القلب اختفى، لكن ظهرت مشكلة جديدة وهي زيادة حجم الطحال بمقدار 4 أو 5 سم، وتم تحويله إلى القصر العيني وتم أخذ عينية من الجلد، وتم تشخصيها بأنه يعاني من متلازمة مايكل ويلز، وكنت لأول مرة أسمع عن هذا المرض".

واستكملت الأم، لم تتوقف معاناة عبدالرحمن، فبعد ذلك بدأ يشكو من ألم مستمر في قدميه، ألم مستمر لا ينقطع ولا يهدأ، وبزيارة الطبيب، أكد ضرورة تلقيه حقن "أناكينرا - Anakinra" وهي علاجه الوحيد، وأكد أن عدم أخذ هذه الحقن، يعرضه لمشاكل صحية أكثر تجعله يفقد في كل فترة عضو من جسمه.

وأضافت الأم، أن متلازمة مايكل ويلز هذه، لها عدة أعراض منها ضعف السمع وهو ما حدث مع عبدالرحمن، ولم يكن قبلها يعاني من أي مشاكل في السمع ولكن بعد إصابته بهذه المتلازمة، أصيب بضعف حاد في العصب السمعي، وحاليا يرتدي سماعة الأذن، منذ كان في الصف الثالث الابتدائي.

متلازمة مايكل ويلز تؤثر كذلك على مفاصل القدمين لأنها مرض جيني مناعي، وبالنسبة لحالة عبدالرحمن، فهو حاليا يعاني من نوع من أنواع الحمي، يطلق عليه اسم حمى البحر المتوسط، كما أصيب بمرض السكر في الدم وتضخم في الكبد ومشاكل في الأمعاء، وكل هذه الأمراض مضاعفات للمتلازمة.

وأشارت والدة عبدالرحمن، إلى أن الأطباء حذروا من عدم تناول هذه الحقن، مؤكدين أنه كل فترة سيفقد عضو من جسمه، بجانب مضاعفات أخرى منها الفشل الكلوي، لذا فإن هذا النوع من الحقن هي علاجه الأساسي، وللأسف ليست موجوده في مصر، وكل ما أتمناه، هو أن أجد هذا العلاج لابني عاجلا غير آجل، فكل يوم يمر عليه دون علاج يسبب له مرضا جديدا.

وأوضحت الأم، أن حالة عبدالرحمن ليست وراثية فلا يوجد في العائلة شخص يعاني من هذا المرض سواء حاليا أو قبل ذلك، مشيرة إلى تلقيه علاجه على نفقته الشخصية عدا دواء الأنسولين يتم صرفه من التأمين الصحي، حيث يتابع مع أطباء من مختلف التخصصات مثل "مناعة – سكر – روماتيزم – جلدية – مخ وأعصاب".

وذكرت الأم أنه لم يقم بإجراء أي عمليات جراحية، حتى أنه كان يحتاج عملية اللوز، ولكن جميع الأطباء رفضوا إجراء الجراحة، نظرا لما يعانيه من الأمراض.